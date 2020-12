Hugo Sánchez se acerca al Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO.- Restan detalles para que Hugo Sánchez regrese a la dirección técnica; lo haría en territorio local, en Liga MX, y con el Cruz Azul, club urgido por levantar su corona número nueve de liga.

De acuerdo con ESPN, la directiva de la Máquina encabezada por Jaime Ordiales ya está afinando los últimos toques del contrato que le ofrecerán a un Hugo, quien ya habría dado el sí.

La opción está muy adelantada que, de hecho, sería mañana miércoles cuando las redes sociales del Cruza Azul den a conocer la noticia, la cual ha tenido que esperar por varios días, básicamente, desde que el equipo fue eliminado del Guard1anes 2020 por Pumas, que fue el último partido que dirigió Robert Dante Siboldi.

Cabe destacar que Sánchez no era la primera opción del cuadro celeste, quien tenía en mente fichar a Matías Almeyda, cuyo contrato en San José dificultó las cosas. Fue así como se inclinaron por el histórico ex futbolista mexicano, quien no dirige desde el 2012, cuando tomó las riendas del Pachuca.

Cargando...