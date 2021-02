Alan Pulido rompió el silencio sobre su salida de Chivas

GUADALAJARA, Jalisco.- Al ser cuestionado sobre su salida del Guadalajara en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, Alan Pulido reveló porque decidió irse de Chivas.

El atacante tamaulipeco aseguró que hubo algunas formas que no le parecieron pero entiende que debido a que era gente que recién llegaba al club esto sucedió.

«Fueron varias circunstancias que no me parecieron, y sinceramente siento que no fueron las formas, pero entiendo que son personas que tenían poco que habían llegado al club, y se respetan muchas»

