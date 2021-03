‘’Sentía que no creían en mi’’ Keylor Navas sobre su paso en el Real Madrid

PARÍS, Francia.- Keylor Navas rompió el silencio sobre su paso en el Real Madrid, donde aseguró que en ocasiones no se sentía valorado por los merengues.

El guardameta costarricense confirmó que a su llegada a territorio blanco simplemente buscó aprovechar las oportunidades y no ser mejor que su competencia en ese entonces, Iker Casillas.

«No intenté cuando llegué (al Real Madrid) demostrar que era mejor que Iker y que mi carrera sería más exitosa que la suya. Simplemente he intentado aprovechar la oportunidad que me brindaron de trabajar duro, con humildad y de hacerlo lo mejor posible Y es también lo que he venido hacer a París, de dar el máximo y de levantar con mis compañeros el mayor número de títulos posibles, para los aficionados y por mi familia».

El cancerbero tico de 34 años de edad dejó en claro que en su llegada al PSG ha sentido un cariño importante por parte del club galo, mientras que en el Madrid no siempre sentía esta valoración.

«Cuando he llegado a París he sentido el cariño del club, me han recibido increíblemente bien. En España tenía la sensación de que una parte del club no creía totalmente en mí»

Cargando...