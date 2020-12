Shayr Mohamed fue dado de baja de Rayados

MONTERREY.- El apellido Mohamed ya no ronda más por las instalaciones de Rayados, pues tanto Antonio, como su hijo Shayr, ya no pertenecen más a dicha institución, en donde lograron cosas muy buenas y otras no tanto.

Recientemente se dio a conocer que Shayr Mohamed, joven futbolista que encontró acomodo en La Pandilla durante este 2020, vio expirado su contrato, además, ya no entraba en los planes del nuevo entrenador, Javier Aguirre.

De hecho, este miércoles se pudo ver al atacante en El Barrial, con maleta en mano y despidiéndose de sus compañeros.

El futbolista de 20 años hizo pretemporada con el ‘Vasco’, pero parece ser que no lo convenció del todo. Otro punto en contra fue su historial con el primer equipo, en donde no gozaba de buen estatus, pues solo jugó 47 minutos distribuidos en Liga MX.

A pesar de coronarse campeón de Copa, la estancia de Shayr Mohamed con Rayados brillará por aquél partido ante el América en la cancha del Estadio Azteca, en el Guard1anes 2020, donde salió expulsado apenas a los 30 segundos de haber entrado de cambio.

