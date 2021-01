Diego Alonso cesado del Inter Miami

MIAMI, Florida.- Inter Miami anunció mediante sus redes sociales que Diego Alonso ha dejado de ser entrenador del equipo por mutuo acuerdo.

El nuevo timonel del cuadro de Florida sería Phil Neville, ex compañero de equipo en el Manchester United del propietario mayoritario, David Beckham.

El Inter le deseo éxito en el futuro a Alonso y le agradeció por su trabajo.

#InterMiamiCF and Manager Diego Alonso have mutually agreed to part ways.

Club Statement 👇https://t.co/TmxXJXvTyP

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 7, 2021