Patrick Cutrone llega para reemplazar a Raúl Jiménez con los Wolves

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras la baja por lesión de Raúl Jiménez, los Wolves han decidido regresar a Patrick Cutrone al equipo que se encontraba a préstamo en la Fiorentina de Italia.

El atacante italiano de 23 años de edad volverá al cuadro inglés y tendrá más minutos hasta que Jiménez logre recuperarse.

Patrick Cutrone has been recalled from his loan at @ACFFiorentinaEN to join up with Nuno's squad for the remainder of the season.

Welcome back, Patrick!

🇮🇹👋

— Wolves (@Wolves) January 7, 2021