Ignacio Ambríz reveló los futbolistas que se llevaría del León para Europa

LEÓN, Guanajuato.- El entrenador del León, Ignacio Ambríz habló sobre su futuro y de paso reveló que en caso de llegar a Europa, cuáles serían los futbolistas de los panzas verdes que se llevaría a su hipotético nuevo equipo.

En entrevista exclusiva para TUDN, el ex entrenador del Querétaro dejó en claro que de momento no tiene acercamientos para llegar al viejo continente y su única prioridad es el León.

“Ahora estoy tranquilo porque de Europa no ha habido nada y menos ahora por la pandemia, no hay muchas posibilidades. Estoy enfocado a León, no me inquieta nada, ni la renovación, porque han habido acercamientos con la gente que me ayuda. Estoy tranquilo, metido en que el equipo vuelva a tomar el nivel»

De igual forma, Ambríz reveló que se llevaría a Fernando Navarro y a Jean Meneses al futbol europeo.

“Hay un par de jugadores que me gustan bastante: Jean Meneses, el otro es Fer Navarro. Cuando les explicas esa parte táctica; son los dos que me gustaría llevar a Europa»