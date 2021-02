Opiniones divididas de afición rayada tras triunfo ante Pumas

MONTERREY, Nuevo León.- Tras el triunfo de Rayados en la jornada 5 del Guardianes 2021 ante Pumas por la mínima diferencia de 1-0, la afición albiazul tuvo distintas opiniones en redes sociales.

Algunos lamentaron el juego del Monterrey, asegurando que el futbol desplegado no fue el mejor.

Por su parte, otros alabaron el inicio que ha tenido Javier Aguirre con los regios, ya que de momento son líderes generales con 10 unidades en cuatro partidos disputados, donde además no han recibido ningún gol en lo que va del certamen, siendo la mejor defensa.

Aquí algunas reacciones:

Increible que este partido no lo hayamos ganado 3-0, esta siendo una constante que empiezan muy bien y terminan con partidos aburridisimos. Cosas positivas: 4 ceros al hilo, algo impensable antes, Maxi mas incisivo pero muy impreciso, Ponchito genio y Ake anotando.

Vergüenza les debería de dar, están jugando contra pumas, y con más de 45 minutos con un hombre más y no hacen nada, no juegan a nada, lástima de nómina

Maldita cochinada eres rayados, con un hombre más 50 minutos y no metes nada. Váyanse alv

Muy bien Rayados, me gustó mucho el primer tiempo y con el gol de Aké más, Funes ya no falles tanto, que bien que entró Celso, Krane jugó bien, en segundo tiempo bajaron energía equipo, pensé que Nico Raschado ya no estaba jugando 😁, pero muy bien Rayados a apretar más 👏👏💙⚪ pic.twitter.com/mCUCbpkDKR

— Diana Castillo D'Córdoba (@DianaCa94101580) February 7, 2021