Joan Laporta, nuevo presidente del FC Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Lo que algunos medios catalanes venían anunciando se ha confirmado como un hecho, Joan Laporta vuelve a la presidencia del FC Barcelona.

Mediante redes sociales, los blaugranas dieron a conocer los resultados de las elecciones 2021, donde Laporta se quedó con 57.25% de los votos,

Laporta regresa tras el polémico paso de Josep Maria Bartomeu, que varios acusan de ser el principal responsable de los recientes fracasos deportivos de los culés.

🗳 2021 ELECTION

Over 50% of the vote has been counted. pic.twitter.com/oC6BN9C0Lk

