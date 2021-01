José Juan Vázquez rompió el silencio sobre su salida de Chivas (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO, México.- José Juan Vázquez rompió el silencio tras el tema de la indisciplina con Chivas que finalmente fue el motivo principal por el que salió del cuadro rojiblanco.

El nuevo mediocampista del Toluca aclaró en exclusiva para TUDN que por acompañar a Dieter Villalpando, terminaron por salir »embarrados» él y sus otros compañeros.

«Un tema muy delicado, más que nada para Dieter, entonces yo quería que aclarara eso, no la estaba pasando bien, el problema fue con él, nosotros por estar salimos embarrados. Fue un momento muy difícil, nos separaron, entrenábamos en la tarde o en la mañana. Yo siento que sí, no midieron con la misma vara, pero ni hablar; Mi esposa y mi hija se enteraron de las noticias, yo les expliqué la situación y nada más, me brindaron apoyo, eso también me dio mucha fuerza»

💥El Gallito en exclusiva "Con Cristante hemos tenido muchísima comunicación y los que hemos llegado estamos haciéndolo bastante bien": José Juan Vázquez 🔴En vivo en @Lineade4TUDN

