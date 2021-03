Acepta Ricardo Peláez que del América ficharía para Chivas a Henry Martín o Sebastián Córdova

GUADALAJARA, Jalisco.- Previo al Clásico Nacional, Ricardo Peláez aseguró que si tuviera que elegir fichar a un jugador del América para las Chivas, elegiría a Henry Martín o Sebastián Cordova.

El directivo del Guadalajara aseguró que este par de futbolistas le llaman la atención por su buen nivel.

«América tiene muy buenos jugadores, conozco a (Sebastián) Córdova porque me tocó trabajar en fuerzas básicas y me tocó ver su desarrollo hasta que sale a Necaxa. A Henry Martín me tocó seguirlo en sus primeras etapas en Mérida y en Tijuana y preguntamos por él estando en América, por supuesto, esos dos me llaman mucho la atención como mexicanos, son jugadores de muy buen nivel, si tuviera que escoger sería uno de esos dos» declaró para Marca Claro.

