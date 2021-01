Amenazan de muerte a Jana Gutiérrez

CIUDAD DE MÉXICO.- De nueva cuenta, una futbolista de la Liga MX ha sido víctima de acoso, ahora fue Jana Gutiérrez, quien recientemente recibió mensajes en donde es amenazada de muerte.

A pocas horas del juego entre Mazatlán y América, un par de usuarios intimidaron a Gutiérrez, presionándola, de hecho, con no viajar al pacífico y quedarse mejor en Ciudad de México si lo que quería era estar a salvo.

La jugadora de 17 años también fue avisada que la tenían vigilada en el hotel de concentración en el cual las Águilas se hospedaron previo a su compromiso.

La cosa superó todo tipo de límites, pues los sujetos se dieron tiempo de amenazar a los propios padres de Jana, cuyo vehículo ya tenían identificado.

La nacida en Ciudad de México no ha hablado al respecto, pero lamentablemente no es la primera vez que algo así sucede en nuestro balompié. La temporada pasada, Greta Espinoza, de Tigres Femenil, también recibió mensajes de este tipo y al final no jugó el partido ante las Centellas del Necaxa.

