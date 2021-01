‘Canelo’ Álvarez confesó que no le gusta pelear con mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO.- Han pasado casi cuatro años desde la última vez que Saúl Álvarez peleó contra un mexicano, ese fue precisamente Julio César Chávez Jr., a partir de ahí, ‘Canelo’ solo se ha subido al ring con contrincantes extranjeros y él mismo explicó la razón.

«Yo represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido. A Jaime Munguía le veo potencial pero le falta todavía algunas peleas para llegar a esos niveles. No me cierro a nada, pero por ahora no me gustaría», declaró Álvarez a TV Azteca.

Lo que sí entusiasma al ‘Canelo’ es pelear en México, cosa que lamentó no haberse dado para esta contienda ante Yildirim.

«Está la posibilidad de pelear en México. Me hubiera encantado hacer esta pelea aquí pero desafortunadamente por lo del Covid (no se puede). La idea es meter gente y llenar un estadio. No se puede porque estamos en semáforo rojo, pero ojalá que en un futuro pueda pelear en México«, comentó.

Será entonces en el estadio de los Delfines de Miami en donde Saúl y el turco se verán las caras el próximo sábado 27 de febrero.

