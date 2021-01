Jesús Arellano recibe nueva orden de aprehensión

MONTERREY.- El pasado mes de diciembre se reveló que el ex futbolista, Jesús Arellano, había recibido la anulación de su no vinculación a proceso respecto al presunto caso de agresión sexual cometido en contra de una de sus sobrinas.

Los abogados de la afectada trabajaron en el caso y mediante un movimiento legal hicieron que el ‘Cabrito’ volviera a ser interrogado por la ley; sin embargo, el ex seleccionado no se presentó al Palacio de Gobierno y eso terminó por mandarle una nueva orden de aprehensión que, según ESPN, tiene además detrás suyo varias órdenes de cateo para dar con el paradero del popular ex jugador.

El ‘Cabrito’ ya había estado tras los barrotes en mayo del 2019, pero fue liberado luego de que el juez considerara que faltaban pruebas para enjuiciar al regiomontano.

Cargando...