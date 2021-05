Josecarlos Van Rankin se va al Portland

PORTLAND.- Un mexicano más se ha unido al futbol de los Estados Unidos, se trata de Josecarlos Van Rankin, exjugador de Pumas, Chivas y Santos.

El Portland hizo oficial la llegada del lateral derecho, quien se mantuvo trabajando en el equipo rojiblanco, pero consciente de que figuraba en la lista de transferibles.

Dicha zona del campo es muy competida en el equipo de Chivas, cuyo cuerpo técnico decidió jugársela con Jesús ‘Chapo’ Sánchez y José Madueña.

Son varios los exjugadores de Chivas que han terminado yéndose a la MLS. Jugadores como Alan Pulido, Oswaldo Alanís, Carlos Fierro, Rodolfo Pizarro y Erick Torres componen la lista.

Ready to put on for Portland. #RCTID pic.twitter.com/Z7HMeud9uW

— Portland Timbers (@TimbersFC) February 3, 2021