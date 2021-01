Mike Tyson pone a Julio César Chávez por encima de Mayweather

ESTADOS UNIDOS.- Un mensaje contundente fue el que Mike Tyson, leyenda del boxeo, mandó a través de su podcast: ‘Hotboxin with Mike Tyson’, en donde aseveró que lo hecho por el mexicano, Julio César Chávez, está muy por encima de lo logado por figuras como Floyd Mayweather y Sugar Ray Leonard.

«Que no me diga Mayweather que es el mejor peleador con 50-0. Es un gran peleador, no hay duda, pero con 50-0. Julio César Chávez tuvo 90 peleas invicto, peleaba como ocho veces al año contra cualquiera que quisiera pelear con él, contra cualquiera que estuviera en los rankings», apuntó.

«Floyd es un gran peleador, no me lo tomen a mal, pero tuvo 50 peleas invicto, Sugar Ray Robinson tuvo 47 peleas, perdió una, y luego tuvo una racha de 78 triunfos. Con 60 nocauts”, agregó.

Cabe señalar que Tyson y Chávez gozan de una muy buena amistad; ambos son dos leyendas del deporte de las orejas de coliflor, excampeones y tipos muy dominantes en sus respectivos pesos.

