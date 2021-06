CIUDAD DE MÉXICO, México.- Santiago Solari, entrenador del América, aseguró que a largo plazo se ve regresando a dirigir en Europa. En entrevista exclusiva para la Gazzeta Dello Sport, el ex director técnico del Real Madrid dejó en claro que el cuadro blanco es su casa y que la posibilidad de llegar al Inter Milán […]

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El FC Juárez comenzó su pretemporada esta semana con Ricardo Ferretti como su flamante nuevo entrenador, mismo que ya tomó una decisión importante. El »Tuca» ha decidido no contar más con Marco Fabián en el equipo, el mediocampista mexicano ya no reportó con el cuadro fronterizo este lunes. El ex jugador […]