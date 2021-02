Reclaman deuda a Alexis Vega

GUADALAJARA.- Recientemente fue publicado en redes sociales un video en donde Alexis Vega, jugador de Chivas, es acusado de ser moroso.

El reporte lo hizo Fernando Castillejos, preparador físico del delantero que reveló que se le debe dinero propio a una rutina de ejercicios que le mandó al futbolista.

«Alexis Vega, de las Chivas, me sigue debiendo una semana de entrenamientos y no me lo ha pagado. Su hermano no me contesta y él tampoco responde WhatsApp e Instagram”, afirmó Castillejos.

Al reclamo se le unieron algunos mensajes de coraje, sacando información privada de Alexis.

“No te das cuenta que tú ganas más de 500 mil pesos mensuales y me estás regateando un entrenamiento de mil 1200. En cualquier restaurante de Guadalajara te chin… 7 mil pesos, qué descaro. Es un tema cobrarles, pero qué tal cuando traen sus camionetas o sus carros, pero no quieren pagar porque todo les regalan«, agregó.

Al escuchar la queja, Alexis Vega respondió vía Twitter, mostrándose decepcionado por la manera en como el preparador físico trató de solucionar el problema.

“Mínimo me hubiese gustado que así como tuvo los huevos para subir el video los hubiera tenido para contestarme ayer las llamadas», fue parte de lo comentado.

Y por último por qué tampoco dijo cuando le regale zapatos de fut 🤣 Ojo a mi me gusto como entreno a mi hermano, pero que poco profesional se me hizo al hacer un video hablando de mi y de mis cosas 😅 — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) February 24, 2021

Y todavía le dan reating 🤦‍♂️

en primera – a mi ni en sus sueños me entreno. segunda – entreno a mi hermano y afirmó que el si se fue sin pagarle, pero ayer que vi el video dije ahora este resentido y frustrado que ? Ayer mismo yo le pagué lo de mi carnal. — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) February 24, 2021

