Seid Visin, el exMilán que se suicidó por racismo

ITALIA.- Noticia verdaderamente triste la que protagoniza Seid Visin, un joven de 20 años de edad, exfutbolista, que se suicidó por culpa del constante racismo que sufría.

Luego de que su cuerpo fuera hallado sin vida en su domicilio, las autoridades localizaron una carta que narra lo complicado que fue para Seid convivir con las personas, quienes lo hacían menos solamente por su color de piel.

A continuación de te dejamos la carta, ventilada por Corriere della Sera:

«No soy un inmigrante, sino que fui adoptado de pequeño. Recuerdo que todos me querían. Allá donde fuese, todos se dirigían a mí con alegría, respeto y curiosidad. Ahora, esa atmósfera de paz idílica me parece muy lejana. Parece que místicamente todo se haya invertido.

Ahora, vaya donde vaya, siento sobre mis hombros el peso de las miradas escépticas, asquedas y asustadas. Había conseguido encontrar un trabajo que he debido dejar porque demasiada gente, especialmente anciana, se negaba a ser atendida por mí. Y como si no fuese suficiente para mí, me tachaban como responsable de que muchos jóvenes italianos (blancos) no encontrasen trabajo.

Después de esta experiencia, algo cambió dentro de mí. Como si me avergonzase de ser negro, como si tuviese miedo de que alguien me confundiese con un inmigrante. Como si tuviese que demostrar a la gente que no conocía que era como ellas, que era italiano.

He llegado a hacer bromas de pésimo gusto sobre negros e inmigrantes, como si quisiese recalcar que no era uno de ellos. Lo único que explica mi comportamiento era el miedo. El miedo al odio que veía en los ojos de la gente hacia los inmigrantes. El miedo al desprecio que sentía por boca de la gente, incluso de mis familiares, que invocaban con melancolía a Mussolini y al ‘capitán Salvini’.

No quiero mendigar compasión o pena. Solo quiero recordarme a mí mismo la incomodidad y el sufrimiento que estoy viviendo. Yo soy una gota de agua al lado del oceáno de sufrimiento que está viviendo quien prefiere morir a seguir viviendo en la miseria y el infierno. Esas personas que se juegan la vida, y aquellas que ya la han perdido, solo para husmear, para saborear eso que nosotros llamamos simplemente ‘Vida'».

De origen etíope y adoptado a los 7 años por una pareja italiana, Visin alcanzó a jugar en las inferiores del Milán, en donde llegó a coincidir con Gianluigi Donnarumma.

Además alcanzó a probarse con el Benevento, en donde también estuvo en Fuerzas Básicas antes de abandonar el sueño de ser futbolista profesional, por dedicarse completamente a sus estudios.