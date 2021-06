‘No me gusta que mi hijo tome refresco’: Cristiano Ronaldo

TURÍN.- Hay que predicar con el ejemplo, y eso es algo que Cristiano Ronaldo trata de hacer con su hijo, Cristiano Jr.

Meses atrás el astro portugués había hablado sobre su retoño y señaló que desconocía si sería jugador de futbol.

Eso sí, lo que él pide, al menos, es que se vea alejado de los refrescos y la comida chatarra.

«Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. Soy duro con él, en ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta», comentó a finales de 2020.

“Le digo que después de hacer cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene diez años«, añadió en la gala de los Global Soccer Awards.

Este lunes eso quedó muy claro, luego de que CR7 retirara un par de botellas de Coca Cola de su conferencia de prensa previo al partido Hungría-Portugal.