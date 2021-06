‘Quick’ Mendoza sería jugador de Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO.- El equipo del Cruz Azul estaría muy cerca de armarse con el fichaje del mediocampista Luis Ángel Mendoza.

De acuerdo con información del periodista René Tovar, de ESPN, el apodado “Quick” tiene la pluma lista para firmar contrato con el equipo cementero.

“Si no sucede nada extraño que pasa en el Futbol Estufa y no me estoy poniendo el curita antes de la herida… Luis Ángel ‘Quick’ Mendoza está a una firma (ya tiene pluma en la mano) de ser refuerzo del Cruz Azul”, escribió en Twitter.

Mendoza llegaría a Cruz Azul como jugador libre, toda vez que recién finalizó contrato con el equipo de Mazatlán.

El “Quick”, de 31 años de edad, tiene vasta experiencia en el futbol mexicano, en donde ha jugado para equipos como América, Santos, Toluca, Tijuana y Morelia.