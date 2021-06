CIUDAD DE MÉXICO, México.- Henry Martín rompió el silencio sobre la detención de su hermano Freddy en el mes de mayo, dejando en claro que le trajo problemas en el ámbito personal.

«Sí, es difícil, estos meses no han sido los mejores para mí (en lo) extrachanca y al principio me pegó durísimo, pero todo está en manos de Dios y de las personas encargadas de la situación, yo aporto lo que puedo nada más y sé mi lugar, se lo que puedo hacer y lo que no, y trato de no sobrecalentar la cabeza»

De igual forma, el ex jugador de Xolos confirmó que estar junto a sus seres queridos le ayudó a distraerse un poco de todo lo acontecido.

«La verdad ayuda mucho esto de los encierros, de la concentración (con Selección Mexicana), de estar con mis compañeros, la familia, pero esto te distrae, te enfoca, tienes que liberar tu mente, y cuando entras a la cancha eres tú, la pelota y el rival nada más»