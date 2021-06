Jadon Sancho jugará en el Manchester United

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Jadon Sancho estaría reforzando al Manchester United de cara a la siguiente temporada 2021-22.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano de Sky Sports, el futbolista inglés reforzará a los Red Devils luego de que su venta se cerrara en 90 millones de libras esterlinas.

Solo faltaría que Sancho presente los exámenes médicos para que se oficialice su fichaje.

Jadon Sancho to Manchester United… HERE WE GO! 🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #MUFC #Sancho



Done deal confirmed. Agreement reached between Manchester United and Borussia Dortmund.



€90m with add ons. Agents fee and personal terms agreed, contract until 2026.



Medicals pending – then it’ll be official. pic.twitter.com/VBto2JqbtK