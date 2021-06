Thauvin rechazó al Milán y al Atlético de Madrid

MONTERREY.- Florian Thauvin, refuerzo bomba de Tigres, comentó haber rechazado propuestas del Milán, Atlético de Madrid y Olympique de Lyon, antes de recibir la oferta felina.

“Hablamos con el Milán desde septiembre, tuve la oferta de Paolo Maldini en enero; después Marsella me hizo una oferta muy grande, del Lyon, del Atlético de Madrid, después vinieron los Tigres y ahí se dio todo«, dijo a Multimedios.

El francés confesó que ya no se sentía cómodo en Marsella, puesto que estaba viviendo bajo una tormenta de presión asfixiante.

«No me sentía bien en el club (Marsella), no me sentía bien en mi vida, mi vida cambió mucho porque llegó mi hijo, entonces necesitaba cambiar mi vida», declaró.

«Hablé con mi mujer, la vida en Marsella es muy buena, pero hay cosas que no podía hacer, como salir a pasear, hay mucha presión. Necesitaba un cambio para salir tranquilo con mi mujer y mi hijo”, añadió.

Por último, Thauvin, de 28 años, dijo haber caído en Tigres por el gusto al futbol y no por el dinero, situación que, de haber elegido, lo hubiera llevado a China.

“Si quisiera jugar por dinero no vengo a México, hubiera jugado en China o Arabia Saudita. Aquí tengo todo para ser feliz, jugar al futbol, la afición, un club muy grande, títulos, hay de todo”, puntualizó.