Eduardo Camavinga, cerca del Manchester United

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El Manchester United buscaría el fichaje de una de las promesas del futbol francés como lo es Eduardo Camavinga, futbolista del Rennes.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, los Red Devils quieren fichar al mediocampista de 18 años de edad y su transferencia podría rondar los 30 millones de euros.

Camavinga termina contrato la siguiente temporada y si el Rennes quiere sacar dinero de su salida, tendrán que venderlo en este mercado de fichajes.

Manchester United are progressing in direct contacts to sign Eduardo Camavinga. 🔴 #MUFC



Rennes would be open to negotiate on potential €30m fee – as they’d lose Camavinga for free next summer. 🇫🇷



He’s one of Man Utd long term targets – PSG have always been interested too.