Héctor Moreno ‘llevó’ a Campbell a Rayados

MONTERREY.- Héctor Moreno podría tener un don especial para ver el futuro, y si no, prestémosle atención a las palabras de Joel Campbell.

El costarricense, nuevo jugador de Rayados, relató que el defensa seleccionado le avisó que ambos terminarían juntándose en la Sultana del Norte.

Lo curioso fue que Moreno dijo eso semanas antes de que Campbel estuviera en la órbita del equipo regiomontano.

«De hecho, cuando jugué contra México, esto nadie lo sabe, cuando jugué contra México hace dos o tres semanas en la Nations League, hablé con Héctor Moreno que se me acercó y me dijo, ‘vamos a ser colegas’, le dije ‘¿por qué, vas para León?’, ‘no, voy para Monterrey’ y le digo ‘llévenme’ y me hace vamos, ahí en forma de broma y bueno lo que es la vida, dos semanas después estamos acá», dijo el delantero.

📹| “Lo único que como jugador puedo prometerle a la Afición, a la Institución, es que daré mi 100 por ciento, las ganas, el deseo y hacer las cosas bien”, @joel_campbell12 💬🤠🇨🇷#ArribaElMonterrey 🇫🇮#EnLaVidayEnLaCancha pic.twitter.com/AN429BW3DP — Rayados (@Rayados) July 7, 2021

Rayados fue el equipo que mejor se armó rumbo al Apertura 2021, pues además de Moreno y Campbell, lograron apuntalarse a Erick Aguirre, Esteban Andrada y Duván Vergara.