»El futbol te estaba esperando para este momento» el mensaje de Neymar a Messi tras campeonato de Copa América con Argentina

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Una de las imágenes que más conmovió a varios fue a Neymar Jr en lágrimas tras perder la final de la Copa América ante la Argentina de Lionel Messi.

Pese a estar muy dolido, el brasileño se dio tiempo para felicitar a su amigo y de paso le dedicó un emotivo mensaje mediante redes sociales.

El atacante del Paris Saint Germain dejó en claro que aun no aprende a convivir con la derrota pero aceptó que el futbol ya le debia un titulo con su selección a Lionel, donde de paso lo catalogó como el mejor jugador de la historia.

‘’Perder me duele, me duele… es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano MESSI, estaba triste y le dije “fdp me ganaste” Estoy muy triste por haber perdido. ¡Pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. ¡¡¡¡ODIO PERDER !!!! Pero disfruta tu título, ¡el fútbol te estaba esperando para este momento! FELICIDADES HERMANO HDP’’ redactó Neymar mediante su Instagram acompañado de un video abrazando a Messi.