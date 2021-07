Hirving Lozano baja definitiva para lo que resta de la Copa Oro

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras el impacto sufrido en el partido de ayer entre la Selección Mexicana y la de Trinidad y Tobago en un duelo correspondiente a la Copa Oro, Hirving Lozano se encuentra fuera de peligro y este domingo salió del hospital para permanecer en observación en el hotel de concentración del »Tri».

El atacante del Napoli fue suturado de la cortada que sufrió arriba del ojo izquierdo tras chocar con la rodilla del arquero rival, Marvin Phillip.

El ex jugador de Pachuca causará baja para lo que resta de la Copa Oro y seguirá bajo vigilancia médica con la esperanza de no sufrir ninguna secuela por dicho golpe.

La recuperación de Lozano podría tardar hasta seis semanas y por este mismo motivo queda totalmente descartado para lo que resta de la competición.

The referee for the 🇲🇽 vs 🇹🇹 match should be fired.



He didn’t attend to Hirving Lozano who laid motionless on the ground for over a minute.



Then he gave a Mexican player a yellow for complaining that he didn’t stop play



How about if that was Eriksen



