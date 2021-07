CIUDAD DE MÉXICO, México.- Chelsea tendría en mente fichar a Antoine Griezmann a préstamo para este mercado de verano.

De acuerdo con información de Sky Sports, ante la negativa del Borussia Dortmund en dejar ir a Erling Haaland, los dirigidos por Thomas Tuchel estarían interesados en el »Gringuito».

Otra opción para los londinenses sería Romelu Lukaku, que de momento se encuentra en el Inter de Milán y estaría dispuesto a salir del actual campeón de Italia.

Chelsea are making plans to bring France international Antoine Griezmann in on loan from Barcelona…