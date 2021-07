Se filtra audio donde Florentino Pérez ataca a Iker Casillas y a Raúl González

MADRID, España.- En las últimas horas se ha filtrado un audio donde presuntamente el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, estaría atacando a dos históricos ex jugadores del cuadro blanco como Iker Casillas y Raúl González Blanco.

Dichos audios fueron revelados por El Confidencial, donde en el año 2006 el mandamás de los blancos habría catalogado a estos dos ex futbolistas como »las dos grandes estafas del Madrid».

Aquí el video:

Florentino Pérez in a leaked audio from 2006: "Raúl & Casillas are the two great scams of Madrid. Iker isn't a goalkeeper for Real Madrid, He’s not, & never been."



NO Wonder why he treats our Legends like shit.



GET THIS SCUMBAG PEREZ OUT REAL MADRID.pic.twitter.com/yqvsegACje