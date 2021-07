Néstor Araujo no pudo ocultar su tristeza tras baja de Hirving Lozano

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Néstor Araujo, defensa de la Selección Mexicana señaló que la baja de Hirving Lozano tiene a todo el grupo triste ya que no existe un futbolista que pueda suplirlo.

«Tristes, agüitados por lo que pasó con Chucky, como Chucky no hay dos, pero son decisiones que no me corresponden, no tengo idea y ahora lo que venga a sumarse bienvenido sea y que el Chucky se recupere para el futuro» declaró para TUDN.

De igual forma, el ex jugador de Santos Laguna confirmó que sí se sienten afectados por el arbitraje.

«Sí nos sentimos afectados, le comentaba al árbitro de 2 o 3 barridas muy imprudentes y ni siquiera sacó tarjeta y le decía que tenía que cuidar más a esos jugadores habilidosos y que están en riesgo»