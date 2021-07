El Real Madrid habría ofrecido a Vinicius Jr al Manchester United

MADRID, España.- El Real Madrid tiene claro que su prioridad es fichar a Kylian Mbappé e incluso estarían dispuestos a deshacerse de Vinicius Jr para conseguir la contratación del francés.

De acuerdo con información del medio inglés, Daily Mail, en las negociaciones que tienen los merengues y el Manchester United por Raphael Varabe, los merengues habrían ofrecido a Vinicius Jr, joven promesa brasileña.

Los blancos habrían ofrecido a Vinicius en un préstamo con opción de compra. Los dirigidos por Carlo Ancelotti buscarían alrededor de 68.5 millones de libras esterlinas por la venta del futbolista de 21 años de edad.

Manchester United 'offered Vinicius on initial loan with option to buy' https://t.co/SOgzndBZ9R