Renato Ibarra podría ser registrado en el América por encima de Nicolás Benedetti

CIUDAD DE MÉXICO, México.- En las últimas horas ha tomado fuerza la posibilidad que Renato Ibarra sea registrado en el América de cara al siguiente torneo Apertura 2021.

De acuerdo con información del diario RÉCORD, Santiago Solari, entrenador de las águilas, ya dio el visto bueno para que el ecuatoriano sea registrado en lugar de Nicolás Benedetti.

El ex jugador de Atlas incluso ya fue convocado por el timonel argentino para un duelo ante Atlante, pero decidieron no darle minutos ya que solo lleva una semana trabajando. Benedetti ya no seguiría en el equipo, ya que no entra en planes de Solari.