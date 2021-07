“Tecatito”, con opción de arribar a la Premier League

• Tottenham pursue Corona

• Liverpool sell Grujic at discount

• Portugal's Simeone

• Corruption charges at Benfica

• Nuno Mendes: Admired in Manchester

• Sporting's Mourinho: No Bruno, no problem

• Replacing Ruben Neves

• Barca + Renato Sancheshttps://t.co/yAAFsR93TH pic.twitter.com/Rvzy8bX2VE