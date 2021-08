Joan Laporta rompió el silencio sobre salida de Lionel Messi del Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras oficializarse la salida de Lionel Messi del FC Barcelona, el presidente de los blaugranas, Joan Laporta, dejó en claro que nadie está por encima de la institución.

“El club tiene 100 años y está por encima de todo y de todos, incluso del mejor jugador del mundo” señaló contundentemente.

Laporta recalcó que en todo momento Messi tuvo la intención de seguir incluso jugando por dos años más y que ese salario se lo pagaran en un plazo de cinco años.

«Yo no quiero generar falsas esperanzas. Hay un tiempo límite y el jugador tiene otras propuestas. El jugador también necesita un tiempo para poder evaluar y ejecutar las otras opciones que tiene. Leo ha puesto todas las facilidades posibles. Jugar dos años y que se los pagáramos en cinco años. Pensábamos que eso podría encajar en el criterio de LaLiga. En otros países funciona y aquí no se acepta, Nosotros queríamos que el PostMessi empezaran en dos años, pero no ha podido ser.’’

El astro argentino quería quedarse en todo momento con la entidad catalana y el directivo de los culés dejó en claro que el Barcelona siempre será su casa.

«Él quería quedarse yo se puede quedar. Él sabe que esta es su casa».

Joan Laporta: “Le deseo lo mejor a Leo. El Barça es su casa” pic.twitter.com/Zgun3BupIk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 6, 2021