Ana Paula Vázquez reveló haberse enamorado en Tokio

TOKIO.- Ana Paula Vázquez relató una experiencia muy chistosa que le tocó vivir durante su estancia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La arquera señaló haberse enamorado a primera vista de un jugador de balonmano de nacionalidad argentina; él le llamó poderosamente la atención, pero no tuvo el valor de acercarse y romper el hielo.

¡La arquera mexicana Ana Paula Vázquez quedó eliminada de #Tokyo2020; el tiempo para soltar la flecha le jugó una mala pasada!🎯🏹



— MARCA Claro (@MarcaClaro) July 30, 2021

«Me pasaron cosas chistosas en la Villa y es que la verdad soy bien imprudente. Me levanto un día con Ale (Valencia) a desayunar veo un chavo guapísimo. Tenía todo un brazo tatuado y una playera desmangada, y yo tengo cierta debilidad para eso. Lo veo y me derrito«, comenzó contando en redes sociales.

«Veo que trae una playera blanca y no me pasó por la cabeza de dónde era. Dije: ‘Wey, está guapísimo, no mam…’. Ale se empieza a reír y yo no sé por qué. Él se me queda viendo con cara de… y yo no entendía. Pasa por al lado y le veo el escudo de Argentina en la manga. Por supuesto me entendió. Nos hicimos novios. Él todavía no lo sabe, pero nos hicimos novios», dijo.

No se sabe a ciencia cierta quién fue el deportista que hizo suspirar a Ana Pau, pero se cree que pudo haber sido Alexis McAllister, según el diario Olé de Argentina.

Vázquez no tuvo su mejor desempeño en Tiro con Arco, ya que terminó eliminada tanto en la prueba individual como en la grupal.