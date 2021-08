‘Caí en una depresión profunda’: ‘Chicharito’

LOS ÁNGELES.- Javier Hernández confesó haber caído en un lapsus de depresión, mismo que le pegó en lo futbolístico.

Fueron varias las cosas que mermaron el ánimo del “Chicharito”, pero una de las más agudas tuvo que ver con el fallecimiento de su abuelo Tomás Balcázar.

«Sería muy difícil enumerar los factores, pero la pandemia, la muerte de mi abuelo, situaciones personales que se juntaron; caí en una depresión muy profunda de la que no me di cuenta”, reveló a ESPN.

Para afrontar esta situación, Hernández señaló que fue muy importante el amor propio, mismo que le ha ayudado a superar esta barrera.

“Toda mi realidad era responsabilidad mía y era un vacío tan fuerte que tenía conmigo mismo que luego me di cuenta que solo se iba a llenar con amor propio», apuntó.

“Chicharito” destacó la obligación que tiene en rendir como futbolista del LA Galaxy, pues es su deber después de la confianza depositada al momento de ficharlo.

«Si no existiera ese amor no le dedicaría tanto tiempo al deporte para poder ser uno de los mejores jugadores de la liga. Tengo que comportarme como tal y yo sé que dos o tres horas no son suficientes para regresarles esa confianza», finalizó.