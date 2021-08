Cristiano Ronaldo buscaría »una solución en el mercado» en los próximos días

TURÍN, Italia.- Cristiano Ronaldo habría solicitado ser suplente en el Udinese contra Juventus de hoy por una situación particular.

De acuerdo con el reconocido periodista a nivel mundial, Fabrizio Romano, el portugués buscará en los próximos días una ‘’solución en el mercado’’ en los próximos días.

Dicha situación podría interpretarse como una posible salida del cuadro italiano, sería cuestión de días para ver que sucederá con el futuro del »Bicho».

Cristiano Ronaldo will be on the bench for Udinese-Juventus. Official. 🚨🇵🇹 #Ronaldo



He’s NOT starting – it was a precise request from Cristiano because he hopes to find a solution on the market in the next days.



But Juventus have received NO official bids yet for Cristiano. pic.twitter.com/sQ0z3rO1Bk