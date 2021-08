Rodolfo Pizarro marcó doblete en la victoria del Inter Miami 3-1 ante Toronto (VIDEO)

MIAMI, Florida.- Rodolfo Pizarro marcó un doblete en la victoria del Inter Miami 3-1 ayer ante el Toronto.

El mediocampista mexicano llegó a tres anotaciones en esta temporada de la MLS.

El primer tanto del tampiqueño fue al minuto 15 tras pase de Gonzalo Higuaín, el ex jugador del Real Madrid asistió a Pizarro.

El ex jugador de Chivas y Rayados marcó el tercer tanto para el equipo de Florida picando el balón ante la salida del portero rival.

