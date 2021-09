‘Topo’ Valenzuela defiende a Giber Becerra

La serie de lesiones que ha enfrentado Tigres en el Grita México A21 ha convertido al preparador físico Giber Becerra en una de las figuras más criticadas del futbol mexicano, ya que se recuerda que vivió algo similar en su etapa en el América, lo cual ha provocado que André-Pierre Gignac saliera en su defensa, y ahora se le sumó Juan Carlos Valenzuela ex jugador de las ‘Águilas’..

Durante una reciente entrevista para el diario Excelsior el ‘Topo’, quien trabajó con Becerra en América y Tijuana, descartó que Becerra fuera un «huesero» como lo ha llamado la afición al asegurar que «es uno de los mejores preparadores físicos con los que me ha tocado estar, es un tipo muy preparado, constantemente actualizándose en su disciplina».

Valenzuela no solo destacó el profesionalismo de Becerra, sino que lo señaló como uno de los responsables de poder extender su carrera como futbolista, «con él nunca me lesioné, estaba en la última etapa de mi carrera, me ayudó bastante su forma de trabajar para fortalecer zonas en las que no ponía énfasis y duré 4 años en Tijuana»