César Ramos es suspendido por errores en el Clásico Nacional

La jornada 10 del Grita México A21 vio al árbitro César Ramos convertirse en el protagonista inesperado del Clásico Nacional, al protagonizar una serie de errores que empañaron el juego entre América y Chivas en el estadio Azteca, y que finalmente han representado la suspensión del silbante mexicano para la jornada 11 del torneo.

Ramos, que no marcó 2 claras expulsiones para el Guadalajara, fue exhibido en el reporte arbitral de la jornada 10 en el cual se marcaron como erróneas sus decisiones de no expulsar a Cristian Calderón ni a Miguel Ponce del ‘Rebaño’, lo cual han provocado que no sea considerado para ningún juego de esta fecha.

El silbante, que también ha sido cuestionado por su trabajo en la ‘Concachampions’, tampoco figura como árbitro asistente o encargado del VAR por lo cual verá lo que resta de la jornada desde su hogar, sin saber cuanto tiempo tendrá que pasar en la ‘congeladora’.