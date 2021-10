¡DEMASIADO FANATISMO!, gobernador de Nuevo León revela que la violencia sube cuando los equipos pierden

Por Emanuel Martinez

Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León reveló que el futbol regiomontano trae consigo un amento en la violencia contra las mujeres cuando alguno de los dos equipos pierde.

Pues asegura que los fines de semana la violencia aumenta pero cuando se trata de alguna derrota a alguno de las escuadras locales se dispara muy por encima de lo que se tiene registrado.

El Gobernador mencionó que se reciben 500 llamadas por este delito cada fin de semana, pero, si pierden Rayados o Tigres las llamadas pueden ascender hasta las mil llamadas.

«Hay 510 llamadas en un fin de semana de agresiones, y eso que no perdió Tigres y Rayados porque me dicen que si no sube más, a mil, eso es de tercer mundo, es una vergüenza», comentó García.