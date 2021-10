‘Chofis’ López se quiere sumar a la Selección Mexicana

Las grandes actuaciones con San Jose Earthquakes convirtieron al delantero mexicano Javier López en el Mejor Jugador de la MLS en el mes de septiembre, al mismo tiempo que mejora la imagen de ‘La Chofis’ libre de los problemas extra cancha, y ahora lo motivan por un nuevo reto que es llegar a la Selección Mexicana.

Entrevistado por el podcast ‘Hablemos Soccer’ el ex atacante de Chivas reveló sus deseos de ser convocado al equipo liderado por Gerardo Martino, al declarar que «es muy lindo verlos, tienen un equipazo y yo cuando lo veo me visualizo estando ahí, entonces me motiva más verlos. Creo que hoy en día en la selección mexicana hay un equipazo y hay que pelear por grandes cosas».

‘La Chofis’, quien hasta el momento no ha representado al ‘Tri’ categoría mayor ni en menores, suma 11 goles en 27 partidos de esta campaña y ha generado expectativas sobre su futuro al existir la posibilidad de ser comprado por San Jose u otro club de la MLS o finalmente regresar a Chivas (dueño de su pase)