Celso Ortiz ve a Rayados como el favorito para ganar la Liga

Pese a que sumaron su segunda derrota al hilo con la caída ante León, Celso Ortiz sigue viendo a Rayados como el gran favorito para ganar el Grita México A21, previo a los próximos encuentros que serán vitales para la ‘Pandilla’ al encarar la recta final de la Liga y la final de la ‘Concachampions’ contra el América.

En rueda de prensa el mediocampista paraguayo aseguró que «yo si lo veo así, no sé como ustedes lo vean siempre confió en mis compañeros en mi mismo, estamos tranquilos, no le gusta perder a nadie pero es parte del juego, hay cosas a mejorar, estamos a tiempo, no hay que alarmarse, nadie quiere perder y hay dejar eso de lado, perdiendo dos partidos igual quedamos en 4to lugar quiere decir los otros tampoco pudieron, hay que mejorar y meterle no hay otra palabra que decir»

Al tener encima los torneos de Liga y Concacaf el guaraní se mostró confiado en el potencial del equipo al mencionar que «las dos competiciones son muy importantes, la próxima semana ya nos jugamos una final queremos ganarla pero también estar dentro de los 4 primeros que también es importante, hay que ganar este partido para anímicamente estar mejor trataremos de ganar mañana esos tres puntos, después en casa con Necaxa y llegar a la final con todas las ganas».

Ortiz también destacó el proceso de su regreso a las canchas tras haber estado fuera por lesión, indicando que «fue un mes, hace tiempo no tenía una lesión así, ha sido lento, traté de hacer lo mejor y lo más rápido posible, no pudimos sacar el resultado, me he sentido bastante bien, de a poco estoy agarrando ritmo, los últimos partidos hay que tratar de recuperarlo y aportar lo que sé para que el equipo pueda crecer y volver a la racha que tanto queremos, ganar y posicionarnos para liguilla»