Tuca Ferretti deja abierta la posibilidad de volver a Pumas

Tras la llegada de Miguel Mejía Barón como Vicepresidente Deportivo de Pumas el nombre de Ricardo Ferretti ha sonado con fuerza para volver a ser entrenador de la UNAM, y recientemente el técnico brasileño dejó abierta esa posibilidad.

Después del choque de la jornada 13 entre Pumas y Juárez, en el cual los capitalinos ganaron 1-0, el Tuca fue cuestionado en rueda de prensa sobre los rumores del cuadro del Pedregal o un posible retiro a lo que indicó «todo mundo me anda retirando, lo que dicen son suposiciones. Me gusta ser entrenador de futbol, cuando no esté al cien yo me retiro y naturalmente si hay alguna posibilidad o que puedo ser productivo lo voy a analizar»

Ferretti actualmente vive su primer torneo con Juárez, después de pasar 11 años dirigiendo a Tigres en donde llevó a los felinos a vivir la mejor etapa de su historia siendo el ‘Equipo de la Década’, mientras los Pumas (a los que ha dirigido en 2 etapas) atraviesan una crisis deportiva que los tiene en penúltimo lugar con 11 puntos.