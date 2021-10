Matías Almeyda pone en duda su continuidad con San Jose

La reciente derrota 3-1 contra Los Angeles no solo ha puesto a los San Jose Earthquakes con un pie fuera de los playoff de la MLS sino que también estarían provocando el fin de la etapa de Matías Almeyda como entrenador, ya que el argentino reveló que su futuro depende del dueño del club, mientras se maneja la posibilidad de su regreso a Chivas.

Durante la rueda de prensa posterior al juego el ‘Pelado’ declaró «mi futuro está en manos del dueño del club, John Fisher. Le he expresado mis sentimientos en un montón de cosas y él también a mi, no dejo de ser un empleado del club. Por ahí no está contento con mi trabajo y decida que me tenga que ir, está dentro de las posibilidades».

Actualmente Almeyda y sus pupilos marchan en 10° lugar de la Conferencia Oeste de la MLS, a 8 puntos del último boleto a postemporada, lo cual puede costarle su puesto y facilitaría un posible regreso al Guadalajara que lo busca para resolver la crisis de resultados que se ha dado desde que abandonó al club en 2018.