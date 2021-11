Boca Juniors no comprará a Edwin Cardona

Después de un año a préstamo el volante colombiano Edwin Cardona se vería forzado a volver a la Liga MX, ya que el Boca Juniors ha tomado la decisión de no contar más con él, por lo cual no ejercería la opción de compra que tiene con Xolos.

El portal TNT Sports dio a conocer que la Consejo de Futbol de los ‘Xeneizes’ han optado por no comprar el pase del seleccionado colombiano, el cual es de 5 millones de dólares, precio que el conjunto argentino no puede pagar además de que el cafetalero no ha mostrado su mejor rendimiento en su segunda etapa con el Boca.

Actualmente el Boca Juniors solo paga la mitad del salario de Cardona, mientras que la otra mitad la cubre el Tijuana, lo cual complica más la continuidad del cafetalero, quien en esta temporada registra 2 goles y 7 asistencias en 16 partidos entre todas las competencias, siendo uno de los elementos más cuestionados por la prensa, afición y ex jugadores ‘xeneizes’.

Cardona se convertiría en el primer refuerzo para Xolos en el Clausura 2022, escuadra que actualmente marcha en el último lugar de Grita México A21 con 12 puntos, y que se perfila para hacer otra renovación masiva en su plantel por los malos resultados.