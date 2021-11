Carlos Vela: «Sigo siendo jugador de Los Angeles»

La derrota 5-2 contra Colorado representó un duro cierre de temporada para el mexicano Carlos Vela y Los Angeles FC, quienes no solo quedaron fuera de los playoffs sino que también podría representar el final de su relación, ya que el mundialista tricolor terminó su contrato con el conjunto de la MLS aunque reveló sus deseos de revancha con esta escuadra

Después de 3 años juntos Vela termina contrato con el LAFC en diciembre, y ya no tiene más compromisos con este club, tras haber sumado 5 goles y 5 asistencias en 20 partidos este año, mientras que su club terminó en 9° de la Conferencia Oeste con 45 puntos, quedando a 3 del pase a postemporada.

En una reciente entrevista para el portal de la MLS en español el campeón mundial sub 17 del 2005 aseguró que «al día de hoy sigo siendo jugador de LAFC, y como dije desde el primer día vine a la MLS a ganar títulos y no pude hacerlo, es algo que tengo todavía guardado, seguir trabajando si es que continúo en este equipo, y no voy a parar».

Sobre la posibilidad de renovar con Los Angeles y encarar una nueva temporada, Vela se limitó a responder «que en momentos malos es cuando más ganas tengo de revancha y poder demostrar a todos lo buen jugador que soy».