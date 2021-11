Tigres cierra el Grita México A21 con 2 campeones de goleo

El cierre del Grita México A21 resultó bastante positivo para Tigres, los cuales no solo lograron su pase directo a los Cuartos de Final, sino que también vieron a sus demás categorías meterse a la ‘Fiesta Grande’ al calificar en los torneo Femenil, sub 20 y sub 18, además de culminar la fase regular con 2 campeones de goleo.

En la Liga MX el uruguayo Nico López consiguió un doblete contra Juárez, para llegar a 9 goles en la última fecha del campeonato, igualando a Germán Berterame del San Luis, y convertirse en el 4° jugador en la historia de Tigres en ser campeón de goleo individual.

El ‘Diente’ ahora se une al selecto grupo formado por Néstor Silvera (Clausura 2004 con 16 goles), Walter Gaitán (Apertura 2005 con 11 goles) y André-Pierre Gignac (Clausura 2016 y Apertura 2018 con 13 y 14 goles)

— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 7, 2021

La categoría sub 18, que vivió el primer torneo de su historia, también tuvo un felino como monarca de goleo, ya que el regiomontano Leonardo Flores se consolidó como la gran arma de los felinos al marcar 16 goles en 16 partidos, para compartir el título de máximo anotador con Miguel Pedro del Necaxa.

Miguel Pedroza: @ClubNecaxaFB

Leonardo Flores: @TigresFB pic.twitter.com/3zOqa6eM4x — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 7, 2021

Tigres hasta el momento ha tenido 3 campeones de goleo este año, ya que en el primer semestre del 2021 André-Pierre Gignac consiguió el título de máximo goleador del Mundial de Clubes con 3 tantos, además de que en la categoría femenil Stephany Mayor se ha metido a la contienda por el título de goleo al sumar 11 dianas.