Ricardo Pepi no se arrepiente de rechazar a México

Considerado como una de las mayores promesas norteamericanas de los últimos años, el delantero Ricardo Pepi se ha consolidado como el goleador de la Selección de Estados Unidos tras rechazar a México, decisión de la cual se alegra previo a su enfrentamiento con el ‘Tri’ en la eliminatoria mundialista.

Previo a la 7° jornada del Octagonal de Concacaf, el delantero del FC Dallas dio una rueda de prensa en la que fue consultado sobre su decisión de representar a las ‘Barras y Estrellas’ tras haber formado parte del ‘Tri’ en categorías menores, asegurando que «hasta el momento es la mejor decisión, la Federación de Estados Unidos me ha apoyado desde que tenía 13 o 14 años, siempre ha estado ahí apoyándome, me ha dado las oportunidades, y la verdad es la mejor decisión que he tomado».

Sobre el duelo contra México indicó que «siento que hemos hablado de lo especial que será y lo motivador que es para mí solo poder ser convocado a la Selección para poder jugar este partido, este juego me hizo trabajar más duro».

Pepi suma 3 goles y 2 asistencias en los 4 juegos de eliminatoria que ha disputado con los Estados Unidos, que recibirán a México en segundo lugar del Octagonal con 11 puntos por 14 de los tricolores.